Камышников Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Камышников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4259. КАМЫШНИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 22 л., б. Царицынск. г., Усть-Медведицк. окр., Арчединск. в. и станицы. В. Т. 5 стр. корп. Ст. 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 22/ІІ—24.
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