Санников Григорий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Санников
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8729 САННИКОВ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ, 42 л., Семеновск. у., Хвостиковск. в., д. Озерочной Н. С. 1 уч. Семеновск. у. Ст. ст. 143 и 153, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 авг. 923.
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