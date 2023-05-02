Чечеренкова Александра Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чечеренкова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141230. ЧЕЧЕРЕНКОВА, АЛЕКСАНДРА Иванова. К. Орлов. у., Талызинск. в., д. Титовой, 49 л.; — Г. С. 3 уч. г. Орла, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 22 Мая 909.
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