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Чечеренкова Александра Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чечеренкова
Имя
Александра
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
22 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141230. ЧЕЧЕРЕНКОВА, АЛЕКСАНДРА Иванова. К. Орлов. у., Талызинск. в., д. Титовой, 49 л.; — Г. С. 3 уч. г. Орла, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 22 Мая 909.

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