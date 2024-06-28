Бурлов Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурлов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45490. БУРЛОВЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Кенюхъ). К. Бѣжецк. у., Теблешск. в., д. Житищъ, 46 л.; — Каинск. О. С. (во 2 р.), 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 25 Апр. 905. | 904 4126 169 М.
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