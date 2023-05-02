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Экдонов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Экдонов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
28 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8408. ЭКДОНОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Угличск. у., Угличийск. в., сл. Ерусалимской; - Н. С. 5 отд. 1 гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 28 июля 919.

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