Кайгородова Клавдия Архипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кайгородова
- Имя
- Клавдия
- Отчество
- Архипова
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31964. КАЙГОРОДОВА, КЛАВДІЯ АРХИпова. К. изъ сс.-посел. Томск. у., Елгайск. в., с. Козжевчикова, 28 л., рд. Камышлов. у., Никольск. в., въ д. Кашинѣ; — Томск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135, 148, 149, 150, 152, 977, 2 ч. 1655 и 7 п. 1659 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. Исп. 22 Марта 905. | 903 56460 1655 У. | 901 60115 170 М. | 98 90054 977 и 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 54406. | 91 54614 172 М. | 90 58403 1647 У.
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