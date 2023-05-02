Иванова Евдокия Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46972. ИВАНОВА, ЕВДОКІЯ МИХАЙЛОва. К. Вязем. у., Помищенск. в., с. Лешутья, 46 л.; — СПБ., У. С. М. С. 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Мая 905.
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