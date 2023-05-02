Андреев Михей Корнилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Михей
- Отчество
- Корнилович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136. Андреев Михей Корнилович, 27 л., Усть-Каменогорск. у., Тарханск. в., с. Черемшанского. Семипалатинск. Г. С. Ст. 180 и. «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10/ХІ—26.
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