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Перепеча Николай Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перепеча
Имя
Николай
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
07 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7547. ПЕРЕПЕЧА НИКОЛАЙ МАРТЫНОВИЧ, 18 л. Рд. в Волынск. г., Дубенск. у., Дядьковок. в. и д. В. Т. Триб Западн. окр. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г Исп. 7 марта 923.

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