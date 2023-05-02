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Дугин Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дугин
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
25 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4148. ДУГИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л., Саратовск. у., Гремачкинск. в. и с. Н. С. 8 уч. г. Саратова. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 25 апр. 923.

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