Аверьянов Григорий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аверьянов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28. АВЕРЬЯНОВ, ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 27 л. Гр. Верейск у., Смоленск. в., д. Слепушки; — Н. С. 4 отл. Хамовническ. р - на г. Москвы. Покуш. на кражу, прин. раб. 6 м. Исп. 29 окт. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.