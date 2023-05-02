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Аверьянов Григорий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аверьянов
Имя
Григорий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
28. АВЕРЬЯНОВ, ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 27 л. Гр. Верейск у., Смоленск. в., д. Слепушки; — Н. С. 4 отл. Хамовническ. р - на г. Москвы. Покуш. на кражу, прин. раб. 6 м. Исп. 29 окт. 919.

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