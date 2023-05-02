Чернуха Никита Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернуха
- Имя
- Никита
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13186. ЧЕРНУХА НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л., Черниговск. г. и окр., Куликовск. р., с. Ковчино. В. Т. 8 стр корп. Ст. ст. 205, 207, лиш. св. 3 г. П. в. з. с 14/ІХ—24.
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