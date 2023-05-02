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Чернуха Никита Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернуха
Имя
Никита
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
Источник
Скан
Оригинальная запись
13186. ЧЕРНУХА НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л., Черниговск. г. и окр., Куликовск. р., с. Ковчино. В. Т. 8 стр корп. Ст. ст. 205, 207, лиш. св. 3 г. П. в. з. с 14/ІХ—24.

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