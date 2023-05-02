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Кротов Степан Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кротов
Имя
Степан
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
24 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7087. КРОТОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 30 л., Омутнинск. у., Воронинск. в., д. Реневской.; Особ. сес. Н. С. Омутнинск. у. Ст. 113 ч. 1. лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 янв. 923.

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