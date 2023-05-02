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Омелин Алексей Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Омелин
Имя
Алексей
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
20 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7197. ОМЕЛИН АЛЕКСЕЙ АДРИАНОВИЧ, 20 л., Усть-Сысольск. у., Вильгортск. в., д. Чит. Облсуд Коми. Ст. 143. лиш. св. 4 г. Исп. 20 авг. 923.

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