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Безгинов Григорий Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безгинов
Имя
Григорий
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45169. БЕЗГИНОВЪ, ГРИГОРІЙ КИРИЛловъ. К. Ишимск. у., Сладковск. в., д. Дубровной, 31 г., рд. Константиноград. у., Руновск. в., въ с. Русскомъ-Орчикѣ; — М. С. 4 уч. Ишимск. у., 3, 4 и 6 п. 13. 169, 2 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Іюня 905.

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