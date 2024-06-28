Безгинов Григорий Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безгинов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45169. БЕЗГИНОВЪ, ГРИГОРІЙ КИРИЛловъ. К. Ишимск. у., Сладковск. в., д. Дубровной, 31 г., рд. Константиноград. у., Руновск. в., въ с. Русскомъ-Орчикѣ; — М. С. 4 уч. Ишимск. у., 3, 4 и 6 п. 13. 169, 2 п. 170 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Іюня 905.
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