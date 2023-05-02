Гаджи Оглы Абубакар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаджи Оглы
- Имя
- Абубакар
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1262. Гаджи Оглы Абубакар, 64 л., Дербентск. р., Нижне-Табасаранск. уч. с. Уркарах. Главсуд. Дагестаиск. АССР. Ст. ст. 142, 2 ч. 147, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/Ѵ—26.
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