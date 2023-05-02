Абельдяев Владимир Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абельдяев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44651. АБЕЛЬДЯЕВЪ, ВЛАДИМІРЪ НИколаевъ. Сс.-посел. изъ мщ. г. Ялуторовска, 34 л., рд. въ г. Москвѣ; — Омск. С. П. (во 2 р.), 1 ч. 286 У., тюр. 2 м. Исп. 31 Мая 903 (Вѣр.). | 96 79016 1681 У.
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