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Малышев Арсений Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышев
Имя
Арсений
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8659. МАЛЫШЕВ АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 33 л., Красно-Баковск. у. и в., д. Елизаветкино. Нижегородск. Губсуд. Ст. 130 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 дек. 923.

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