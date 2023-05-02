Ронкин Соломон Гаршевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ронкин
- Имя
- Соломон
- Отчество
- Гаршевич
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28250. РОНКИН, СОЛОМОН ГАРШЕВИЧ, 18 л. Гр. г. Велижа; — Н. С. 2 уч. Велижск. у. Спекуляция, лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. штраф. Исп. 2 авг. 920.
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