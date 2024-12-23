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Степанов Козьма Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Козьма
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
21 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
35760. СТЕПАНОВЪ, КОЗЬМА ФЕДОРОВЪ. К. Осташковск. у., Синцовск. в., с. Жукова, 27 л.; — СПБ. О. С. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 и 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос, пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 21 Марта 905. | 903 81985 169 М. | 901 51153 169 М. | 901 77811 169 М.

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