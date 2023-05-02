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Карпычева Пелагея Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпычева
Имя
Пелагея
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
14 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4191. КАРПЫЧЕВА ПЕЛАГЕЯ ДМИТРИЕВНА, 30 л., Ярославск. у., Осеневск. в., д. Верхоусова. Н. С. 15 уч. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 14/ѴІІ—24.

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