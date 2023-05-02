Константинов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Константинов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6429. КОНСТАНТИНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Ставропольск. окр., Надеждинск. в. и с., Н. С. 1 уч. Ставропольск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г., Исп. 28 июня 923.
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