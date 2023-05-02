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Сазонов Илларион Минеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сазонов
Имя
Илларион
Отчество
Минеевич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
28462. САЗОНОВ, ИЛЛАРИОН МИНЕЕВИЧ, 26 л.; — Н. С. 6 уч. Витебск. у. Грабеж, лиш. св. 12 л. условно и пр. р. 3 г. Исп. 5 окт. 920.

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