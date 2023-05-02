Власова Елена Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45786. ВЛАСОВА, ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА. К. Епифан. у., Богдановск. в., д. Малой Федоровки, 25 л.; — Москов. Ст. М. С. Сухарев. уч., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Мая 905.
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