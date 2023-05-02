Лебедев Петр Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7974. ЛЕБЕДЕВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ, 34 л., Череповецк. у., Федотораменск. в., д. Средний Двор. Череповецк. Губсуд. Ст. 149 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 22 дек. 923.
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