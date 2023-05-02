Лебедев Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Петр Матвеевич

Лебедев Петр Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Петр
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7974. ЛЕБЕДЕВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ, 34 л., Череповецк. у., Федотораменск. в., д. Средний Двор. Череповецк. Губсуд. Ст. 149 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 22 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.