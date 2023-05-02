Будзинский Викентий Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будзинский
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45449. БУДЗИНСКІЙ, ВИКЕНТІЙ (ЮЛІанъ) Владиславовъ. Мщ. г. Варшавы, 19 л.; — Варшав. О. С. (во 2 р.), 114, 134, 135, 140, 9 и 1647 У., тюр. 6 м. Исп. 12 Мая 905. | 904 48118 1655 У.
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