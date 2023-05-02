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Дакша Андрей Микелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дакша
Имя
Андрей
Отчество
Микелев
Дата исполнения приговора
21 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46400. ДАКША, АНДРЕЙ МИКЕЛЕВЪ. К. Гольдинген. у., Фрауэнбургск. в., 28 л.; — М. С. 1 уч. Винд.-Гольдинген. окр., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 21 Іюня 905.

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