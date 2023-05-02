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Варыпаев Николай Тихонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Варыпаев
Имя
Николай
Отчество
Тихонов
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
45643. ВАРЫПАЕВЪ, НИКОЛАЙ ТИХОновъ. К. Крапивен. у., Ломинцевск. в., д. Бухариной. 19 л.; — Г. С. 1 уч. г. Тулы, 172 М. (кража), тюр. 1½ м. Исп. 26 Апр. 905.

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