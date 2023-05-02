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Амельченко Филипп Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амельченко
Имя
Филипп
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
26 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129450. амельченко, Филиппъ ивановъ. К. Новоузенск. у., Николаевск. п., с. Кіевки, 18 л.; — Саратовск. О. С., 170, 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Іюня 909.

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