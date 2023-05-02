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Серебренников Максим Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серебренников
Имя
Максим
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
9005. СЕРЕБРЕННИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, 56 л., Ижевск. у., Тортымск. в., д. Вотского-Задьягора. Н. С. 1 уч. г. Дебессы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор пр. 1½ г. Исп. 16 июня 923.

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