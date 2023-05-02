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Шакленпа Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шакленпа
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
20 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
30356. ШАКЛЕНПА, МАРИЯ ИВАНОВНА, 39 л. Гр. Нолинск. у., Марковск. в., д. Овечкина; — Н. С. 7 уч. Нолинск. у. Клевета, лиш. св. 6 м. Исп. 20 янв. 920.

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