Тюниев Дада Овчиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюниев
- Имя
- Дада
- Отчество
- Овчиев
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140253. ТЮНІЕВЪ, ДАДА ОВЧІЕВЪ. Под. с., жит. с. Белокъ-Согутлы, Арешск. у., 18 л.; — Арешск. М. С., 169, 2 и 3 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 12 Марта 909.
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