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Тюниев Дада Овчиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюниев
Имя
Дада
Отчество
Овчиев
Дата исполнения приговора
12 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
Источник
Скан
Оригинальная запись
140253. ТЮНІЕВЪ, ДАДА ОВЧІЕВЪ. Под. с., жит. с. Белокъ-Согутлы, Арешск. у., 18 л.; — Арешск. М. С., 169, 2 и 3 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 12 Марта 909.

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