Любимцева Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимцева Елена Семеновна

Любимцева Елена Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любимцева
Имя
Елена
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
26103. ЛЮБИМЦЕВА, ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА, 25 л. Гр. Чембарск. у., Обвальск. в., д. Невеженской; — Н. С. 8 уч. г. Омска. Дача ззятки, пр. р. 2 г. Исп. 19 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.