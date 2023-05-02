Хвостиков Захар Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвостиков
- Имя
- Захар
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11085. ХВОСТИКОВ ЗАХАР АКИМОВИЧ, 19 л., Велижск. у. и в., д. Кашино. Н. С. 2 уч. Велижск. у. Ст. 150, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 13/ѴІІІ—26.
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