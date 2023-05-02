Михельсон Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михельсон
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43130. МИХЕЛЬСОНЪ, ИВАНЪ ЯКОВлевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Юрьев. у., Ратсгофск. в., 32 л.; — Рижск. О. С. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 6 Апр. 907. | 98 94411 1655 У. | 91 82263 170 М. | 95 651 10 1647 У. | 91 25144 169 М. | 94 53505 1655 У. | 90 100996 172 М. | 92 83005 170 М. | 89 43758 169 М.
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