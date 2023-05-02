Поваров Кузьма Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поваров
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 549
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15442. поваровъ, кузьма (ЛеонтіЙ) Антоновъ (Перфильевъ) (онъ же Поваръ и Заикинъ). К. Канск. у., Перовск. в. и с., 25 л.; — Иркутск. С. П., 134, 135, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 8 Мая 908. | 905 6981 1655 У. | 902 110520 1647 У. | 903 65685 1701 М.
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