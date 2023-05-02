Кривцева Ирина Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривцева
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25446. КРИВЦЕВА, ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 22 л. Гр. Тарск. у., Муромцевск. в., д. Гуровой; — Н. С. 7 уч. Тарск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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