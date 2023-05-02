Лопуцкий Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопуцкий
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16797. ЛОПУЦКИЙ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 37 л. Гр. г. Клина; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 9 д. пр. 8. Исп. 5 февр. 920. | 914 139169 1655 У. | 908 128256 1643 У. | 913 81387 172 М. | 906 20587 169 М. | 912 88606 169 М. | 905 75298 1656 У. | 912 20816 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.