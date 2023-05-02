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Чаплыгин Федор Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чаплыгин
Имя
Федор
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141058. ЧАПЛЫГИНЪ, ФЕДОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Фатежск. у., Миленинск. в., д. Чаплыгиной, 27 л., рд. въ г. Курскѣ; — Курск. О. С. 21 Мая 909, 6 п. 13 и 170¹ М., по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Янв. 909 г. (3 ч. 103 Уг. У. — арестъ 2 м.), тюр. 6 м. Исп. 31 Окт. 909.

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