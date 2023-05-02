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Корнаков Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнаков
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6536. КОРНАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 37 л., г. Верхне-Удинска, Амурск. Губсуд, Ст. ст. 105, 113 ч. 1, лиш. св. 8 м. 26 д. и пор. пр. 2 г., Исп. 7 авг. 923.

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