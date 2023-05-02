Иванов Александр Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46977. ИВАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИРОновъ. К. Аткарск. у., Сосновск. в., с. Куткиной Осиновки, 23 л.; — Аткарск. Г. С. (въ 3 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Мая 905. | 904 32708 169 М. | 904 8591 172 М.
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