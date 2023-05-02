Зиновьева-Зверева Наталия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева-Зверева Наталия Платоновна

Зиновьева-Зверева Наталия Платоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зиновьева-Зверева
Имя
Наталия
Отчество
Платоновна
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4964. ЗИНОВЬЕВА-ЗВЕРЕВА НАТАЛИЯ ПЛАТОНОВНА, 24 л., Холмск. у., д. Лосево. Н. С. 3 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 22 декабря 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.