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Козлов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6156. КОЗЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л., Ростовск. у., Нажеровск. в., д. Петровки, Ярославск. Губсуд, Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр.1 г., Исп. 5 окт. 923.

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