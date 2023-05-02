Барыня Мария Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барыня
- Имя
- Мария
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129902. барыня, Марія Алексѣева. К. Новгородск. у., Селогорск. в., д. Новой-Керести, 61 г.; — У. Чл. О. С. по Новгород. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 4 Окт. 909.
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