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Косаткин Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косаткин
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6709. КОСАТКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л, г. Владимира, Н. С. 1 уч. Владимирск. у., Ст. 181. лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 12 авг. 923.

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