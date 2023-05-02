Цейтлин Исаак Нута-Беров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цейтлин
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Нута-Беров
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140960. ЦЕЙТЛИНЪ, ИСААКЪ НУТА-БЕРОВЪ. Мщ. м. Дымари, Кіевск. у., 14 л.; — Г. С. 6 уч. г. Екатеринослава 22 Сент. 909, 6, 11, 169 и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. родствен. Исп. 9 Окт. 909.
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