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Цейтлин Исаак Нута-Беров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цейтлин
Имя
Исаак
Отчество
Нута-Беров
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140960. ЦЕЙТЛИНЪ, ИСААКЪ НУТА-БЕРОВЪ. Мщ. м. Дымари, Кіевск. у., 14 л.; — Г. С. 6 уч. г. Екатеринослава 22 Сент. 909, 6, 11, 169 и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. родствен. Исп. 9 Окт. 909.

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