Муравьев Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муравьев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4889. Муравьев Павел Иванович, 32 л. Гр. Чухломск. у., Введенск. в., д. Панютина;— Н. С. 3 уч. Чухломск. у. Преступл. по должн., лиш. избир. пр. на 3 г. Исп. 29 апр. 919.
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