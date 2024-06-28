Иванов Иван Силантьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Силантьев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46996. ИВАНОВЪ, ИВАНЪ СИЛАНТЬЕВЪ. К. Аткарск. у., Переѣздинск. в., д. Красновидовки, 46 л.; — У. Чл. О. С., по Аткарск. у. (во 2 р., 1 р. въ 80 г.), 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 13 Іюня 905.
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