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Иванов Иван Силантьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
Силантьев
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
46996. ИВАНОВЪ, ИВАНЪ СИЛАНТЬЕВЪ. К. Аткарск. у., Переѣздинск. в., д. Красновидовки, 46 л.; — У. Чл. О. С., по Аткарск. у. (во 2 р., 1 р. въ 80 г.), 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 13 Іюня 905.

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