Дрангой Федор Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дрангой
- Имя
- Федор
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2714. ДРАНГОЙ ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ, 65 л. Рд. в Бессарабии, г. Кишиневе. Н. С. 1 уч. Завитинск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/Ѵ - мая 24.
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