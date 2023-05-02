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Дрангой Федор Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрангой
Имя
Федор
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
2714. ДРАНГОЙ ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ, 65 л. Рд. в Бессарабии, г. Кишиневе. Н. С. 1 уч. Завитинск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/Ѵ - мая 24.

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