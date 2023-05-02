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Трифонов Петр Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Петр
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12035. ТРИФОНОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ, 18 л., Каширск. у., Ивановск. в. Н. С. 1 уч. Каширск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 9/ѴІІ-23.

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